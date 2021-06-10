Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1303 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 937 bin 434'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 76 artışla 21 bin 529'a, iyileşenlerin sayısı 871 bin 669'a çıktı.

En son 22 Mayıs'ta 4 binin üzerinde vaka görülen ülkede o tarihten bu yana günlük vaka sayıları azalma eğilimi gösteriyor.

Bu arada, Pakistan'da şimdiye kadar 10 milyonun üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Hükümet, yıl sonuna kadar 70 milyonun üzerinde vatandaşı aşılamayı hedefliyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 892 artarak 1 milyon 885 bin 942'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 211 artarak 52 bin 373'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 661 artarak 1 milyon 728 bin 914'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 5 bin 671 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 639 bin 562'ye yükseldi.

Bugün 7 bin 325 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 556 bin 30 oldu.

Son 24 saatte 73 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 3 bin 684'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 242 artarak 767 bin 808'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 98 artışla 13 bin 841'e yükseldi. Ülke genelinde 717 bin 882 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Hükümet Gunma, Ishikawa ve Kumamoto vilayetlerinde 16 Mayıs'tan bu yana uygulanan yarı olağanüstü hal durumunu 13 Haziran pazar günü sonlandıracağını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı