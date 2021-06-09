Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1118 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 936 bin 131'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 77 artışla 21 bin 453'e, iyileşenlerin sayısı 869 bin 691'e çıktı.

En son 22 Mayıs'ta 4 binin üzerinde vaka görülen ülkede o tarihten bu yana günlük vaka sayıları azalma eğilimi gösteriyor.

Bu arada, Pakistan'da şimdiye kadar 9 milyon 895 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 725 artarak 1 milyon 877 bin 50'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 170 artarak 52 bin 162'ye, iyileşenlerin sayısı 5 bin 883 artarak 1 milyon 723 bin 253'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 6 bin 239 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 633 bin 891'e yükseldi.

Bugün 7 bin 386 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 548 bin 705 oldu.

Son 24 saatte 75 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 3 bin 611'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1884 artarak 765 bin 619'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 99 artışla 13 bin 743'e yükseldi.

Ülkede iyileşen sayısı 713 bin 807'ye çıkarken, 1055 kişinin yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı