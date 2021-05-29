Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 455 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 916 bin 239'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 73 artışla 20 bin 680'e, iyileşenlerin sayısı 836 bin 702'ye çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 565 artarak 1 milyon 809 bin 926'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162 artarak 50 bin 262'ye, iyileşenlerin sayısı 5 bin 417 artarak 1 milyon 659 bin 974'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 9 bin 20 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 558 bin 534'e yükseldi.

Bugün 5 bin 527 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 479 bin 666 oldu.

Son 24 saatte 98 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 2 bin 650'ye ulaştı. Böylece, Malezya'da salgının başlamasından bu yana, günlük vaka ve can kaybı sayısında en yüksek artış kaydedilmiş oldu.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 596 artarak 742 bin 792'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 91 artışla 12 bin 944'e yükseldi.

Son bir günde 120 bin 320 kişiye virüs testi yapılırken 7 bin 210 kişinin taburcu edildiği ülkede, 1383 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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