Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 482 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 913 bin 784'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 67 artışla 20 bin 607'ye, iyileşenlerin sayısı 834 bin 566'ya çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 862 artarak 1 milyon 803 bin 361'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 193 artarak 50 bin 100'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 370 artarak 1 milyon 654 bin 557'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 8 bin 290 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 549 bin 514'e yükseldi.

Bugün 4 bin 814 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 474 bin 139 oldu.

Son 24 saatte 61 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 2 bin 552'ye ulaştı.

Açıklanan günlük vaka artış rakamı, Malezya'da salgının görülmeye başlamasından bu yanaki en yüksek artış oldu.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 708 artarak 739 bin 200'e, can kaybı 95 artışla 12 bin 853'e yükseldi.

Son bir günde 118 bin 499 kişiye virüs testi yapılırken 4 bin 510 kişinin taburcu edildiği ülkede 1375 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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