Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 726 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 911 bin 302'ye yükseldi. Ölenlerin sayısı 75 artışla 20 bin 540'a, iyileşenlerin sayısı 831 bin 744'e çıktı. Öte yandan ülkede Kovid-19 aşısı olanların sayısı 6 milyon 424 bini aştı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 278 artarak 1 milyon 797 bin 499'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 136 artarak 49 bin 907'ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 924 artarak 1 milyon 649 bin 187'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 7 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 541 bin 224'e yükseldi. Bugün 4 bin 598 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 469 bin 325 oldu. Son 24 saatte 59 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 2 bin 491'e ulaştı.

Açıklanan günlük vaka artış rakamı, Malezya'ya pandemi uğradığından bu yana en yüksek artış oldu.

Öte yandan Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, Malezya'nın 12,8 milyon doz daha Pfizer-BioNTech aşısı temin edeceğini açıkladı. Bakan Hayri, aşıların ne zaman ülkeye ulaşacağına dair bilgi vermedi.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 140 artarak 735 bin 496'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 106 artışla 12 bin 751'e yükseldi. Son bir günde 88 bin 461 kişiye virüs testi yapılırken, 5 bin 111 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1371 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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