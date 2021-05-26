Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 724 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 908 bin 576'ya yükseldi.

Ölenlerin sayısı 65 artışla 20 bin 465'e, iyileşenlerin sayısı 827 bin 843'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 34 artarak 1 milyon 791 bin 221'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 144 artarak 49 bin 771'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 189 artarak 1 milyon 645 bin 263'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 7 bin 478 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 533 bin 367'ye yükseldi.

Bugün 4 bin 665 kişi daha virüsü yenerken iyileşen sayısı 464 bin 727 oldu.

Son 24 saatte 63 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 2 bin 432'ye ulaştı.

Son 24 saatte açıklanan vaka sayısı, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Öte yandan Sağlık Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, 1 Nisan'dan bu yana ülke genelinde görülen vakaların dikey artışı tetikleyebileceğini belirterek, "Önümüzdeki 2 hafta çok kritik. Kendimizi en kötüsüne hazırlamalıyız. Lütfen evde kalarak bize yardımcı olun. Birlikte hareket edebilirsek bu zinciri kırarız." açıklamasında bulundu.

Malezya'da günlük Kovid-19 vaka sayıları son 7 gündür 6 binin üzerinde seyrediyor.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 536 artarak 731 bin 358'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 116 artışla 12 bin 640'a yükseldi.

Son bir günde 71 bin 144 kişiye virüs testi yapılırken, 4 bin 954 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 1413 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı