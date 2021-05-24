Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 47 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 903 bin 599'a yükseldi.
Ölenlerin sayısı 57 artışla 20 bin 308'e, iyileşenlerin sayısı 820 bin 374'e çıktı.
Öte yandan, ülkeye 2 milyon doz Sinovac aşısı daha ulaştı.
Pakistan, Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla teslim aldığı aşılar dahil olmak üzere bugüne kadar 13 milyonun üzerinde aşı tedarik etti. Bunlar arasında Sinopharm, Sinovac, CanSino ve Oxford-AstraZeneca aşısı bulunuyor.
Hükümet, 2021'in sonuna kadar nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor.
Ülkede şimdiye dek 5 milyon 574 binin üzerinde kişi aşılandı.
Endonezya
Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 907 artarak 1 milyon 781 bin 127'ye yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 127 artarak 49 bin 455'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 234 artarak 1 milyon 638 bin 279'a çıktı.
Malezya
Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 509 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 518 bin 600'e yükseldi.
Bugün 3 bin 452 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 456 bin 273 oldu.
Son 24 saatte 61 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 2 bin 309'a ulaştı.
Japonya
Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 712 artarak 722 bin 938'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 85 artışla 12 bin 420'ye yükseldi.
Son bir günde 37 bin 108 kişiye virüs testi yapılırken, 5 bin 784 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1300 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı