Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını artarak devam ediyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını artarak devam ediyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 84 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 900 bin 552'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 74 artışla 20 bin 251'e, iyileşenlerin sayısı 817 bin 681'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 280 artarak 1 milyon 775 bin 220'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 49 bin 328'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 550 artarak 1 milyon 633 bin 45'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 976 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 512 bin 91'e yükseldi.

Bugün 3 bin 587 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 452 bin 821 oldu.

Son 24 saatte 49 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 2 bin 248'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 48 artarak 720 bin 268'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 62 artışla 12 bin 335'e yükseldi.

Son bir günde 68 bin 658 kişiye virüs testi yapılırken, 5 bin 581 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1304 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı