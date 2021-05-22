Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 7 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 897 bin 468'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 88 artışla 20 bin 177'ye, iyileşenlerin sayısı 813 bin 855'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 296 artarak 1 milyon 769 bin 940'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 132 artarak 49 bin 205'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 353 artarak 1 milyon 629 bin 495'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 320 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 505 bin 115'e yükseldi.

Bugün 4 bin 694 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 449 bin 234 oldu.

Son 24 saatte 50 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 2 bin 199'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 40 artarak 716 bin 222'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 84 artışla 12 bin 274'e yükseldi.

Son bir günde 118 bin 658 kişiye virüs testi yapılırken 6 bin 914 kişi taburcu edildi.

Ülke genelinde 1303 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Son dakika haber... Pakistan'da İsrail karşıtı protesto gösterisine bombalı saldırı: 6 ölü
Son dakika haber... Pakistan'da İsrail karşıtı protesto gösterisine bombalı saldırı: 6 ölü
Son dakika haberleri | Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: 'İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı'
Son dakika haberleri | Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: "İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı"
Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi: Filistinlileri bağımsızlıkları için desteklemeye devam etmek zorundayız
Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi: Filistinlileri bağımsızlıkları için desteklemeye devam etmek zorundayız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Ceyda Düvenci Engin Akyürek Necati Şaşmaz
Spor Adem Büyük Gökhan Töre Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 17:09:54. #1.14#

title