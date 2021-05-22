Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 7 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 897 bin 468'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 88 artışla 20 bin 177'ye, iyileşenlerin sayısı 813 bin 855'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 296 artarak 1 milyon 769 bin 940'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 132 artarak 49 bin 205'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 353 artarak 1 milyon 629 bin 495'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 320 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 505 bin 115'e yükseldi.

Bugün 4 bin 694 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 449 bin 234 oldu.

Son 24 saatte 50 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 2 bin 199'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 40 artarak 716 bin 222'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 84 artışla 12 bin 274'e yükseldi.

Son bir günde 118 bin 658 kişiye virüs testi yapılırken 6 bin 914 kişi taburcu edildi.

Ülke genelinde 1303 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı