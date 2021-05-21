Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 70 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 893 bin 461'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 102 artışla 20 bin 89'a, iyileşenlerin sayısı 810 bin 143'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 746 artarak 1 milyon 764 bin 644'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 186 artarak 49 bin 73'e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 570 artarak 1 milyon 626 bin 142'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 493 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 498 bin 795'e yükseldi.

Bugün 4 bin 508 kişi daha virüsü yenerken iyileşen sayısı 444 bin 540 oldu.

Son 24 saatte 50 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 2 bin 149'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 253 artarak 711 bin 183'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 109 artışla 12 bin 186'ya yükseldi.

Son bir günde 98 bin 809 kişiye virüs testi yapılırken 6 bin 284 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1294 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti.
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
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