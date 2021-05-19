Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 256 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 886 bin 184'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 104 artışla 19 bin 856'ya, iyileşenlerin sayısı 799 bin 951'e çıktı.

Ülkede şimdiye kadar 4 milyon 745 binin üzerinde kişi Kovid-19 aşısı oldu.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 871 artarak 1 milyon 753 bin 101'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 192 artarak 48 bin 669'a, iyileşenlerin sayısı 4 bin 364 artarak 1 milyon 616 bin 603'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 75 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 485 bin 496'ya yükseldi.

Bugün 3 bin 516 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 436 bin 116 oldu.

Son 24 saatte 46 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 2 bin 40'a ulaştı.

Buna göre Malezya'da Kovid-19 salgını başladığından bu yana en yüksek günlük vaka artışı bugün görüldü.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 819 artarak 700 bin 216'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 93 artışla 11 bin 968'e yükseldi.

Son bir günde 87 bin 375 kişiye virüs testi yapılırken, 6 bin 730 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1293 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı