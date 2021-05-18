Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 566 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 882 bin 928'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 135 artışla 19 bin 752'ye, iyileşenlerin sayısı 795 bin 511'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 185 artarak 1 milyon 748 bin 230'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 172 artarak 48 bin 477'ye, iyileşenlerin sayısı 5 bin 628 artarak 1 milyon 612 bin 239'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 4 bin 865 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 479 bin 421'e yükseldi.

Bugün 3 bin 497 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 432 bin 600 oldu.

Son 24 saatte 47 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1994'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 230 artarak 694 bin 400'e, virüse bağlı can kaybı 216 artışla 11 bin 875'e yükseldi.

Son bir günde 97 bin 830 kişiye virüs testi yapılırken, 7 bin 179 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1235 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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