Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 232 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 880 bin 362'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 74 artışla 19 bin 617'ye, iyileşenlerin sayısı 792 bin 522'ye çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 295 artarak 1 milyon 744 bin 45'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 212 artarak 48 bin 305'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 754 artarak 1 milyon 606 bin 611'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 4 bin 446 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 474 bin 556'ya yükseldi.

Bugün 2 bin 784 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 429 bin 103 oldu.

Son 24 saatte 45 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1947'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 680 artarak 689 bin 176'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 116 artışla 11 bin 653'e yükseldi.

Son bir günde 38 bin 46 kişiye virüs testi yapılırken 5 bin 133 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1227 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı