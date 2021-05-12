Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 881 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 867 bin 438'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 104 artışla 19 bin 210'a, iyileşenlerin sayısı 771 bin 692'ye çıktı.

Ülkede 16 Mart'tan bu yana günlük vakalar ilk kez 3 bin sınırının altına indi. 16 Mart'ta Pakistan'da bir günde 2 bin 351 vaka görülmüş ve bu tarihten sonra vakalar 3 bin sınırının üzerinde seyretmişti.

Ülkedeki vaka sayılarında son birkaç gündür azalma yaşanıyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 608 artarak 1 milyon 728 bin 204'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 152 artarak 47 bin 617'ye, iyileşenlerin sayısı 4 bin 671 artarak 1 milyon 584 bin 878'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 4 bin 765 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 453 bin 223'e yükseldi.

Bugün 3 bin 124 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 411 bin 360 oldu.

Son 24 saatte 39 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1761'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 55 artarak 660 bin 698'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 104 artışla 11 bin 212'ye yükseldi.

Son bir günde 98 bin 145 kişiye virüs testi yapıldığı, 4 bin 430 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1189 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı