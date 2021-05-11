Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 84 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 864 bin 557'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 113 artışla 19 bin 106'ya, iyileşenlerin sayısı 766 bin 492'ye çıktı.

Ülkedeki vaka sayılarında son birkaç gündür azalma yaşanıyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 21 artarak 1 milyon 723 bin 596'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 245 artarak 47 bin 465'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 592 artarak 1 milyon 580 bin 207'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 3 bin 973 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 448 bin 457'ye yükseldi.

Bugün 2 bin 848 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 408 bin 236 oldu.

Son 24 saatte 22 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1722'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 242 artarak 653 bin 647'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 113 artışla 11 bin 108'e yükseldi.

Son bir günde 133 bin 234 kişiye virüs testi yapılırken 4 bin 575 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1176 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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