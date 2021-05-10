Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 447 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 861 bin 473'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 78 artışla 18 bin 993'e, iyileşenlerin sayısı 762 bin 105'e çıktı.

Ülkedeki vaka sayılarında son birkaç gündür azalma yaşanıyor.

Öte yandan, Pakistan'ın Çin'den sipariş ettiği 1 milyon doz Sinovac aşısı ülkeye ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 3,5 milyonun üzerinde kişi Kovid-19'a karşı aşılandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 891 artarak 1 milyon 718 bin 575'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 206 artarak 47 bin 218'e, iyileşenlerin sayısı 6 bin 338 artarak 1 milyon 574 bin 615'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 3 bin 807 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 444 bin 484'e yükseldi.

Bugün 3 bin 454 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 405 bin 388 oldu.

Son 24 saatte 17 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1700'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 940 artarak 647 bin 411'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 71 artışla 10 bin 994'e yükseldi.

Son bir günde 43 bin 231 kişiye virüs testi yapılırken, 4 bin 152 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1152 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı