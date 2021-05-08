Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 109 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 854 bin 240'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 120 artışla 18 bin 797'ye, iyileşenlerin sayısı 752 bin 712'ye çıktı.

Ülkede en son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlanıyor.

Öte yandan, NCOC'den yapılan bir başka açıklamada Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 1,23 milyon doz Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının ülkeye ulaştığı ve birkaç gün içerisinde 1,23 milyon doz daha geleceği belirtildi.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 130 artarak 1 milyon 709 bin 762'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 179 artarak 46 bin 842'ye, iyileşenlerin sayısı 5 bin 494 artarak 1 milyon 563 bin 917'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 4 bin 519 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 436 bin 944'e yükseldi.

Bugün 2 bin 719 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 398 bin 723 oldu.

Son 24 saatte 25 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1657'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 249 artarak 635 bin 993'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 85 artışla 10 bin 858'e yükseldi.

Son bir günde 111 bin 335 kişiye virüs testi yapılırken 5 bin 251 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1131 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı