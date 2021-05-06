Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 197 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 845 bin 833'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 108 artışla 18 bin 537'ye, iyileşenlerin sayısı 743 bin 124'e çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, yetkililer, Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 1,23 milyon Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının 8 Mayıs'ta ülkeye geleceğini belirtti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 647 artarak 1 milyon 697 bin 305'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 artarak 46 bin 496'ya, iyileşenlerin sayısı 5 bin 440 artarak 1 milyon 552 bin 532'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 bin 551 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 427 bin 927'ye yükseldi.

Bugün 2 bin 709 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 392 bin 555 oldu.

Son 24 saatte 19 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 1610'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 375 artarak 622 bin 693'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 65 artışla 10 bin 625'e yükseldi.

Son bir günde 68 bin 304 testin yapıldığı, 3 bin 623 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1098 kişinin yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı