Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 113 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 841 bin 636'ya yükseldi.

Ölenlerin sayısı 119 artışla 18 bin 429'a, iyileşenlerin sayısı 738 bin 727'ye çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 285 artarak 1 milyon 691 bin 658'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 212 artarak 46 bin 349'a, iyileşenlerin sayısı 5 bin 943 artarak 1 milyon 547 bin 92'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 3 bin 744 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 424 bin 376'ya yükseldi.

Bugün 2 bin 304 kişi daha virüsü yenerken iyileşenlerin sayısı 389 bin 846 oldu.

Son 24 saatte 17 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1591'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 71 artarak 618 bin 334'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 60 artışla 10 bin 560'a yükseldi.

Son bir günde 28 bin 709 kişiye virüs testi yapılırken, 4 bin 110 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1114 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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