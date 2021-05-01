Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 696 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 825 bin 519'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 146 artışla 17 bin 957'ye, iyileşenlerin sayısı 717 bin 9'a çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, nisanda 1 ila 20 yaş arasında 15 bin çocuk ve genç Kovid-19'a yakalandı. Ülkede salgının başlangıcından bu yana 93 binin üzerinde çocukta virüs tespit edildi.

NCOC'den yapılan açıklamada da vakalardaki artış göz önünde bulundurularak 5-20 Mayıs'ta uluslararası uçuşların yüzde 20 oranında düşürülmesine karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, uluslararası uçuşlarda söz konusu yüzde 20'lik azalmanın nasıl yapılacağına dair bir bilgiye yer verilmezken, kararın 18 Mayıs'ta yeniden gözden geçirileceği aktarıldı.

Hükümet, İslam Halifesi Hazreti Ali'nin şehit edilişinin yıl dönümü olan 4 Mayıs'ta düzenlenecek yürüyüşlerin ve etkinliklerin vakalardaki artış nedeniyle yasaklandığını duyurdu.

Pencap eyaletinin Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle hafta sonu market ve dükkanların kapatılmasına yönelik karar alması sonrası eyalete bağlı Ravalpindi şehrinde sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Sindh Eyaleti Sağlık Bakanı Dr. Azra Pechuhu, video mesajla yaptığı açıklamada, "Karaçi'de 10 İngiltere, 2 Güney Afrika ve 1 Brezilya Kovid-19 varyantı tespit edildi." dedi.

Pechuhu, Brezilya ve Güney Afrika varyantının yüksek ölüm oranına sahip olduğunu belirterek, aşıların bu varyantlara karşı yeteri kadar tesirli olmadığını ifade etti.

Pakistan'da daha önce Kovid-19'un İngiltere varyantı görülmüştü.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 512 artarak 1 milyon 672 bin 880'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 131 artarak 45 bin 652'ye, iyileşenlerin sayısı 4 bin 344 artarak 1 milyon 526 bin 978'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 2 bin 881 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 411 bin 594'e yükseldi.

Bugün 2 bin 462 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 380 bin 442'ye ulaştı.

Son 24 saatte 15 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da can kaybı 1521'e yükseldi.

Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, gönüllülere uygulanacak AstraZeneca aşısı için başvuruların yarından itibaren yapılabileceğini açıkladı.

Japonya

Japonya'da vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 986 artarak 599 bin 700'e, can kaybı 82 artışla 10 bin 338'e yükseldi.

Son bir günde 66 bin 257 kişiye virüs testi yapılırken, 4 bin 180 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1020 hasta yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı