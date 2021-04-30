Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 112 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 820 bin 823'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 131 artışla 17 bin 811'e, iyileşenlerin sayısı 711 bin 465'e çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, Lahor'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. Yasak yarından itibaren başlayacak.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 500 artarak 1 milyon 668 bin 868'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 187 artışla 45 bin 521, iyileşenlerin sayısı 5 bin 202 artışla 1 milyon 522 bin 634'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 bin 788 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 408 bin 713'e yükseldi.

Bugün 2 bin 640 kişi daha virüsü yenerken, iyileşenlerin sayısı 377 bin 980 oldu.

Son 24 saatte 14 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1506'ya ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 684 artarak 593 bin 714'e, can kaybı sayısı 39 artışla 10 bin 256'ya yükseldi.

Son bir günde 93 bin 758 kişiye virüs testi yapıldı. 3 bin 487 kişinin taburcu edildiği ülkede, 978 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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