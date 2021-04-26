Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 825 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 800 bin 452'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 70 artışla 17 bin 187'ye, iyileşenlerin sayısı 694 bin 46'ya çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Pakistan'ın Çin'den sipariş ettiği 1 milyon doz Kovid-19 aşısı ülkeye ulaştı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 944 artarak 1 milyon 647 bin 138'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 177 artarak 44 bin 771'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 589 artarak 1 milyon 501 bin 715'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 2 bin 776 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 395 bin 718'e yükseldi.

Bugün 1803 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 369 bin 556 oldu.

Son 24 saatte 13 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da can kayıpları 1449'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 320 artarak 572 bin 384'e, can kaybı sayısı 35 artışla 10 bin 25'e yükseldi.

Son bir günde 37 bin 750 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 129 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 898 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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