Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 870 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 784 bin 108'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 144 artışla 16 bin 842'ye, iyileşenlerin sayısı 682 bin 290'a çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Pakistan'ın Çinli SinoVac firmasından satın aldığı 500 bin doz Kovid-19 aşısı ülkeye ulaştı.

Başbakan İmran Han, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, ordunun Kovid-19 önlemlerinin uygulanmasında polise yardımcı olması için göreve çağrıldığını duyurdu.

Han, Pakistan'ın Hindistan gibi bir durumla karşılaşmaya başladığında şehirlerde sokağa çıkma yasakları uygulanabileceği konusunda uyarıda bulunarak, halktan Kovid-19 önlemlerini takip etmesini istedi.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 436 artarak 1 milyon 632 bin 248'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 174 artarak 44 bin 346'ya, iyileşenlerin sayısı 5 bin 920 artarak 1 milyon 487 bin 369'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 2 bin 847 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 387 bin 535'e yükseldi.

Bugün 2 bin 341 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 363 bin 608'e ulaştı.

Son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1415'e yükseldi.

Japonya

Japonya'da vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 110 artarak 558 bin 854'e, can kaybı sayısı 55 artışla 9 bin 884'e çıktı.

Son bir günde 95 bin 955 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 221 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 816 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı