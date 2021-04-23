Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 870 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 784 bin 108'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 144 artışla 16 bin 842'ye, iyileşenlerin sayısı 682 bin 290'a çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Pakistan'ın Çinli SinoVac firmasından satın aldığı 500 bin doz Kovid-19 aşısı ülkeye ulaştı.

Başbakan İmran Han, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, ordunun Kovid-19 önlemlerinin uygulanmasında polise yardımcı olması için göreve çağrıldığını duyurdu.

Han, Pakistan'ın Hindistan gibi bir durumla karşılaşmaya başladığında şehirlerde sokağa çıkma yasakları uygulanabileceği konusunda uyarıda bulunarak, halktan Kovid-19 önlemlerini takip etmesini istedi.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 436 artarak 1 milyon 632 bin 248'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 174 artarak 44 bin 346'ya, iyileşenlerin sayısı 5 bin 920 artarak 1 milyon 487 bin 369'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 2 bin 847 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 387 bin 535'e yükseldi.

Bugün 2 bin 341 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 363 bin 608'e ulaştı.

Son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1415'e yükseldi.

Japonya

Japonya'da vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 110 artarak 558 bin 854'e, can kaybı sayısı 55 artışla 9 bin 884'e çıktı.

Son bir günde 95 bin 955 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 221 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 816 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı
Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı
Pakistan'da Türk heyetin de kaldığı otel otoparkında patlama: 3 ölü, 13 yaralı
Pakistan'da Türk heyetin de kaldığı otel otoparkında patlama: 3 ölü, 13 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Hande Erçel Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 15:22:57. #1.16#

title