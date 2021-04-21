Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 499 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 772 bin 381'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 147 artışla 16 bin 600'e, iyileşenlerin sayısı 672 bin 619'a çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 720 artarak 1 milyon 620 bin 569'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 230 artarak 44 bin 7'ye, iyileşenlerin sayısı 7 bin 314 artarak 1 milyon 475 bin 456'ya çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 341 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 381 bin 813'e yükseldi.

Bugün 1910 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 358 bin 726 oldu.

Son 24 saatte 11 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1400'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 5 bin 291 artarak 548 bin 256'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 49 artışla 9 bin 786'ya yükseldi.

Son bir günde 71 bin 799 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 868 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 791 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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