Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 445 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 766 bin 882'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 137 artışla 16 bin 453'e, iyileşenlerin sayısı 667 bin 131'e çıktı.

Öte yandan Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Hindistan'dan ülkeye yapılacak seyahatlere 2 haftalığına yasak getirildiğini açıkladı.

Umar, Kovid-19'un yeni varyantının Hindistan'da yayılmaya başlamasının seyahat yasağı kararı almada etkili olduğunu belirtti.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 549 artarak 1 milyon 614 bin 849'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 artarak 43 bin 777'ye, iyileşenlerin sayısı 6 bin 728 artarak 1 milyon 468 bin 142'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 341 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 379 bin 473'e yükseldi.

Bugün 1592 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 356 bin 816 oldu.

Son 24 saatte 3 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1389'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 335 artarak 542 bin 960'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 39 artışla 9 bin 731'e yükseldi.

Son bir günde 88 bin 856 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 24 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 769 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Topraksız çilek üretimiyle 4 kat daha fazla ürün almaya başladı
Topraksız çilek üretimiyle 4 kat daha fazla ürün almaya başladı
Pakistan'da protestoların bilançosu artıyor! Polis ateş açtı: 3 ölü, 50 yaralı
Pakistan'da protestoların bilançosu artıyor! Polis ateş açtı: 3 ölü, 50 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Ziya Selçuk Antony Blinken Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Cansu Dere Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Arda Turan Mesut Özil Hakan Kutlu Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:25:26. #1.15#

title