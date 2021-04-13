Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 318 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 729 bin 920'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 118 artışla 15 bin 619'a, iyileşenlerin sayısı 638 bin 267'ye çıktı.

Ülkede geçen yıl 30 Haziran'dan bu yana bir günde hayatını kaybedenlerde en yüksek vaka kaydedildi. 30 Haziran 2020'de Pakistan'da Kovid-19 dolayısıyla 143 kişi yaşamını yitirmişti.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 702 artarak 1 milyon 577 bin 526'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 126 artarak 42 bin 782'ye, iyileşenlerin sayısı 6 bin 349 artarak 1 milyon 426 bin 145'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 1767 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 363 bin 940'a yükseldi.

Bugün 1290 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 346 bin 295 oldu.

Son 24 saatte 12 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1345'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 455 artarak 513 bin 415'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 44 artışla 9 bin 490'a yükseldi.

Son bir günde 74 bin 901 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 854 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 596 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı