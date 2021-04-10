Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 139 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 715 bin 968'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 100 artışla 15 bin 329'a, iyileşenlerin sayısı 627 bin 561'e çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, "üçüncü dalganın başladığı" şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 723 artarak 1 milyon 562 bin 868'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 95 artarak 42 bin 443'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 629 artarak 1 milyon 409 bin 288'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1510 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 359 bin 117'ye yükseldi.

Bugün 1248 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 342 bin 737'ye ulaştı.

Son 24 saatte 8 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kaybı 1321'e çıktı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 672 artarak 504 bin 805'e, can kaybı sayısı 20 artışla 9 bin 398'e yükseldi.

Son bir günde 69 bin 370 kişiye virüs testi yapılırken 2 bin 153 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 511 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı