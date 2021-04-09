Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Sağlık
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 312 vakayla ülkedeki vaka sayısı 710 bin 829'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 105 artışla 15 bin 229'a, iyileşenlerin sayısı 625 bin 789'a çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 265 artarak, 1 milyon 558 bin 145'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 121 artarak 42 bin 348'e, iyileşenlerin sayısı 6 bin 277 artarak 1 milyon 405 bin 659'a çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 1854 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 357 bin 607'ye yükseldi.

Bugün 1247 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 341 bin 489 oldu.

Son 24 saatte 5 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1313'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 454 artarak 501 bin 134'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 27 artışla 9 bin 378'e yükseldi.

Ülke genelinde 483 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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