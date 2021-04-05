Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 323 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 692 bin 231'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 43 artışla 14 bin 821'e, iyileşenlerin sayısı 615 bin 960'a çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, "üçüncü dalganın başladığı" şeklinde yorumlandı.

Dün, Başbakan İmran Han, halktan Kovid-19 önlemlerine uymalarını talep ederek, vakaların bu şekilde artmaya devam etmesi halinde daha sıkı tedbirler almaya mecbur kalacakları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 712 artarak 1 milyon 537 bin 967'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 146 artarak 41 bin 815'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 800 artarak 1 milyon 381 bin 677'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1070 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 352 bin 29'a yükseldi.

Bugün 1294 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 336 bin 546 oldu.

Son 24 saatte 7 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1295'e çıktı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1563 artarak 488 bin 49'a, can kaybı sayısı 16 artışla 9 bin 265'e yükseldi.

Son bir günde 18 bin 933 kişiye virüs testi yapılırken, 1531 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 445 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı