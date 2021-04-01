Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 974 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 672 bin 931'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 96 artışla 14 bin 530'a, iyileşenlerin sayısı 605 bin 274'e çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 142 artarak 1 milyon 517 bin 854'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 196 artarak 41 bin 54'e, iyileşenlerin sayısı 7 bin 248 artarak 1 milyon 355 bin 578'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1178 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 346 bin 678'e yükseldi.

Bugün 1377 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 331 bin 1 oldu.

Son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1278'e ulaştı.

Bakanlık, Kovid-19'un Güney Afrika'da mutasyona uğramış türünün Malezya'da tespit edildiğini ve şimdiye kadar bu türden 6 vaka görüldüğünü belirtti.

Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, 60 yaş üstü ve kronik hastaları kapsayan 7 milyon kişinin aşılanacağı ikinci aşamanın, planlanan tarihten daha önce 17 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 606 artarak 478 bin 486'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 artışla 9 bin 207'ye yükseldi.

Son bir günde 69 bin 88 kişiye virüs testi yapıldı. 1392 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 380 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cem Adrian Cem Yılmaz Özge Özder
Spor Ali Koç Can Bartu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 22:32:26. #1.14#
title