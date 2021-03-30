Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 84 kişide virüs görülmesiyle toplam vaka sayısı 663 bin 200'e yükseldi.

Bunun, 4 bin 471 vakanın görüldüğü 22 Haziran 2020'den bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

Ölenlerin sayısı 100 artışla 14 bin 356'ya, iyileşenlerin sayısı 600 bin 278'e çıktı. Pakistan'da 24 Aralık 2020'de bir günde 111 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Ülkede en son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vakaların tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Senatör Faysal Cavid Han, 20 Mart'ta Kovid-19'a yakalanan Başbakan İmran Han'ın iyileştiğini açıkladı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 682 artışla 1 milyon 505 bin 775'e çıktı.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 173 artışla 40 bin 754'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 877 artışla 1 milyon 342 bin 695'e ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 1133 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 344 bin 18'e yükseldi.

Bugün 1148 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 328 bin 554 oldu.

Son 24 saatte 5 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1265'e ulaştı.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, federal bölgelerden başkent Kuala Lumpur ve Labuan ile Sabah, Perak, Pahang, Terengganu, Melaka, Perlis, Kedah ve Negeri Sembilan eyaletlerinde salgın tedbirleri kapsamında uygulanan Şartlı Sınırlı Faaliyet Düzeninin 14 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan İsmail ayrıca yabancı uyruklu hizmetçilerin kontrollü olarak Malezya'ya girebileceğini kaydetti.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 79 artarak 473 bin 29'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 33 artışla 9 bin 140'a yükseldi.

Son bir günde 75 bin 41 kişiye virüs testi yapılırken, 1271 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 368 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı