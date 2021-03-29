Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 525 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 659 bin 116'ya yükseldi.

Son 24 saatte görülen vakalar, "21 Haziran 2020'den bu yana bir günde görülen en yüksek sayı" oldu. Bu tarihte, Pakistan'da bir günde 4 bin 951 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 41 artışla 14 bin 256'ya, iyileşenlerin sayısı 598 bin 197'ye çıktı.

Ülkede en son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vakaların tekrar görülmesi, "vakalardaki üçüncü dalganın başladığı" şeklinde yorumlandı.

Hükümet, artan vakalar nedeniyle Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda tüm sosyal, kültürel ve siyasi etkinlikler yasaklandı. Açık ve kapalı alanlardaki düğünlerin de yasaklanmasına karar verildi. Söz konusu yasaklar, 5 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Pencap Eyaleti Başbakanı Osman Buzdar, Lahor'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 12'yi geçtiği bölgelerde 1 Nisan'dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Buzdar, söz konusu yasakların, endüstri sektörünün çalışmasına engel olmayacağını ve 11 Nisan'a kadar süreceğini kaydetti.

Başbakan İmran Han, hastanelerin dolduğunu ve insanların oksijen tüplerine bağlandığını belirterek, vakalardaki üçüncü dalganın ilk ikisinden daha yoğun olduğunu söyledi.

Han, vatandaşlardan Kovid-19 önlemlerine uyma konusunda daha dikkatli olmalarını istedi.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 8 artarak 1 milyon 501 bin 93'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 132 aratarak 40 bin 581'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 418 artarak 1 milyon 336 bin 818'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 941 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 342 bin 885'e yükseldi.

Bugün 1097 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 327 bin 406 oldu.

Son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüs kaynaklı can kayıpları 1260'a yükseldi.

Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, özel hastanelerin Kovid-19 aşısı temin etme ve uygulamasına izin verileceğini açıkladı.

Hayri, paralı aşı olmaya gönüllü kişilerin erkenden Kovid-19 aşısı yaptırma garantisi bulunmadığına dikkati çekerek, "Özel sektör, en erken bu yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğine aşı tedarik edebilir çünkü küresel çapta aşı tedariklerinde sıkıntı mevcut." dedi.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1339 artarak 470 bin 945'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 29 artışla 9 bin 107'ye yükseldi.

Son bir günde 21 bin 16 kişiye test yapıldı. 1132 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 342 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı