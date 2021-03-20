Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 876 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 623 bin 135'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 42 artışla 13 bin 799'a, iyileşenlerin sayısı 579 bin 760'a çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 656 artışla 1 milyon 455 bin 788'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 108 artarak 39 bin 447'ye, iyileşenlerin sayısı 5 bin 760 artarak 1 milyon 284 bin 725'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1671 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 331 bin 713'e yükseldi.

1585 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı toplam 316 bin 42'ye çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da can kaybı 1229 oldu.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1517 artarak 456 bin 459'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 19 artışla 8 bin 830'a yükseldi.

Son bir günde 73 bin 479 kişiye virüs testi yapılırken 1201 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 332 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı