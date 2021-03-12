Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 701 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 600 bin 198'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 53 artışla 13 bin 430'a, iyileşenlerin sayısı 568 bin 65'e çıktı.

Öte yandan, Pakistan Eğitim Bakanı Şevket Mahmut, Kovid-19 vakalarındaki artış dolayısıyla 15 Mart itibarıyla bazı şehirlerdeki okulların 2 hafta boyunca kapatılacağını açıkladı.

Pakistan'da geçen sene 26 Kasım'da tüm okul ve üniversitelerde yüz yüze eğitim ve öğretim askıya alınmış, 18 Ocak itibarıyla ise tüm okulların kademeli olarak açılmasına karar verilmişti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 412 artışla 1 milyon 410 bin 134'e ulaştı.

Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 180 artarak 38 bin 229'a, iyileşenlerin sayısı 6 bin 851 artışla 1 milyon 231 bin 454'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1575 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 320 bin 939'a yükseldi.

2 bin 42 kişi daha sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin sayısı 302 bin 662'ye çıktı, aktif vakalar ise 17 bin 74'e düştü.

Son 24 saatte 3 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1203 oldu.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1271 artarak 446 bin 318'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 58 artışla 8 bin 535'e çıktı.

Son bir günde 58 bin 558 kişiye virüs testi yapılırken, 1077 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 354 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı