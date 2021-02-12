Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1502 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam sayı 559 bin 93'e yükseldi. Son 24 saatte 57 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 12 bin 185'e, iyileşenlerin sayısı ise 516 bin 683'e çıktı.

Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 9 bin 869 artışla 1 milyon 201 bin 859'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 275 artarak 32 bin 656'ya, iyileşenlerin sayısı 11 bin artarak 1 milyon bin 4 bin 117'ye yükseldi.

Bu arada ülkede 14 Ocak 'ta başlayan toplu aşılama kapsamında aşılanan sağlık çalışanı sayısı 1 milyon 17 bin 186'ya çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 bin 318 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, ülkedeki toplam vaka sayısı 258 bin 306'ya ulaştı.

Bugün 3 bin 505 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşenlerin sayısı 205 bin 774, aktif vaka sayısı 51 bin 579 oldu.

Son 24 saatte salgından 17 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüse bağlı can kaybı sayısı 953'e ulaştı.

Öte yandan Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programı'na dair detayları basına açıklayan Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin, Malezya'daki vatandaşların yanı sıra yabancı uyrukluların da Kovid-19 aşısını ücretsiz yaptırabileceklerini söyledi.

Bakan Hayri, bu ay içinde başlaması planlanan program kapsamında ilk olarak Başbakan Muhyiddin Yasin'in aşı olacağını kaydetti.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 1300 artarak 413 bin 931'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 62 artışla 6 bin 879'a yükseldi.

Son bir günde 34 bin 107 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 570 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 701 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı