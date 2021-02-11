Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1502 vakayla ülkedeki toplam sayı 559 bin 93'e yükseldi. Son 24 saatte 57 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 12 bin 185'e, iyileşenlerin sayısı ise 516 bin 683'e çıktı.

Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 435 artarak 1 milyon 191 bin 990'a yükseldi.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 214 artışla 32 bin 381'e, iyileşenlerin sayısı 10 bin 145 artışla 993 bin 117'ye çıktı.

Öte yandan Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları ile 14 Ocak'ta başlayan toplu aşılama programı kapsamında gelecek hafta kamu ve hizmet sektöründe çalışanların aşılanmasına başlanacağını belirtti

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 bin 384 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, ülkedeki toplam vaka sayısı 254 bin 988'e ulaştı.

Bugün 3 bin 774 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşenlerin sayısı 202 bin 269, aktif vaka sayısı 51 bin 783 oldu.

Son 24 saatte salgından 13 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüse bağlı can kaybı sayısı 936'ya ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1695 artarak 412 bin 635'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 78 artışla 6 bin 817'ye yükseldi.

Son bir günde 66 bin 682 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 919 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 713 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı