Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 417 yeni tespitle toplam vaka sayısı 514 bin 338'e yükseldi.

Son 24 saatte 45 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 863'e ve iyileşenlerin sayısı 469 bin 306'ya çıktı.

Dün, bir günde 3 bin 97 vaka görülmüştü. Bu, son 3 haftada kayda geçen en yüksek günlük vaka olmuştu.

Öte yandan, 12 Ocak'ta Başbakan İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Faysal Sultan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubatın ilk haftasında 1,1 milyon doz Çinli Sinopharm firmasının aşısının ülkeye ulaşacağını söylemişti.

Sultan, söz konusu aşıyla yaklaşık 500 bin kişinin aşılanmasının planlandığını kaydetmişti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 12 bin 818 artışla toplam 882 bin 418'e yükseldi.

Bugün 7 bin 491 kişi sağlığına kavuşurken iyileşenlerin sayısı 718 bin 696'ya çıktı.

Son 24 saatte ülke genelinde 238 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 25 bin 484'e ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte ülke genelinde 3 bin 211 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 151 bin 66'ya, aktif vakalar ise 35 bin 253'e yükseldi.

Bugün 1939 kişi daha virüsü yenerken iyileşenlerin sayısı 115 bin 227 oldu.

Son 24 saatte 8 kişinin Kovid-19'dan vefat ettiği Malezya'da virüsten ölenlerin sayısı 586'ya ulaştı.

Öte yandan, Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, Kelantan eyaletinde yeni salgın merkezlerinin görülmesi üzerine eyalet genelinde yarından itibaren 26 Ocak'a kadar sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı.

Malezya hükümeti, ikinci dalga Kovid-19 salgınının artan etkisi ve günlük vaka artışlarının son haftalarda yükselmesi üzerine 13-26 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Sokağa çıkma yasağı başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ve Labuan Adası ile Melaka, Johor, Penang, Selangor ve Sabah eyaletlerinde sürüyor.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 133 artarak 318 bin 484'e, virüse bağlı can kayıpları 78 artışla 4 bin 433'e yükseldi.

Son bir günde 103 bin 638 kişiye virüs testi yapıldı, ülke genelinde 934 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı