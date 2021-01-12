Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 408 artışla vaka sayısı 506 bin 701'e yükseldi.

Son 24 saatte 41 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 717 oldu, iyileşenlerin sayısı 461 bin 977'ye çıktı.

Öte yandan, Başbakan İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Faysal Sultan, AA muhabirine, şubatın ilk haftasında 1,1 milyon doz Çinli Sinopharm firmasının aşısının ülkeye ulaşacağını söyledi.

Sultan, söz konusu aşı ile yaklaşık 500 bin kişinin aşılanmasının planlandığını kaydetti.

Endonezya'da bir günde Kovid-19'dan en fazla ölüm

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte ülke genelinde 10 bin 47 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 846 bin 765'e yükseldi.

Bugün 7 bin 86 kişi sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin sayısı toplam 695 bin 807 oldu.

Son 24 saatte 302 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı ölü sayısı toplam 24 bin 645'e ulaştı.

Endonezya'da bugün, bir gün içinde en yüksek virüs kaynaklı ölüm görüldü.

Malezya'da en yüksek günlük vaka artışı

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 3 bin 309 artarak 141 bin 533'e yükseldi.

Bugün 1469 kişi iyileşti, virüsü yenenlerin sayısı toplam 110 bin 584, aktif vakalar 30 bin 390 oldu.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artışla 559'a yükseldi.

Yarından itibaren birçok bölgede 13 gün sürecek sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ülkede bugün, şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka artışı gözlemlendi.

Japonya'da vaka sayısı 300 bine yaklaştı

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 539 artarak 298 bin 884'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 64 artışla 4 bin 192'ye yükseldi.

Son bir günde 23 bin 723 kişiye virüs testi yapıldı, ülke genelinde 881 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı