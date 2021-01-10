Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 899 yeni vakayla toplam vaka sayısı 502 bin 416'ya yükseldi.

Son 24 saatte 46 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 644 olurken, iyileşenlerin sayısı 456 bin 969'a çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 9 bin 640 kişinin testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 828 bin 26'ya yükseldi.

Bugün 7 bin 513 kişi sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin sayısı 681 bin 24'e ulaştı.

Son 24 saatte 182 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Endonezya'da ölü sayısı, 24 bin 129 oldu.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vakaları son 24 saatte 2 bin 433 artarak 135 bin 992'ye, tedavi görenlerin sayısı 27 bin 332'ye yükseldi.

Bugün 1277 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 108 bin 109'a çıktı.

Son 24 saatte 9 kişi yaşamını yitirdi, virüs kaynaklı ölüm sayısı 551 oldu.

Japonya

Japonya'da, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 81 artarak 289 bin 463'e, can kaybı sayısı 45 artışla 4 bin 80'e yükseldi.

Son 24 saatte 37 bin 358 kişiye virüs testi yapılan ülkede 852 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı