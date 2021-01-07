Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 481 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 495 bin 75'e yükseldi.

Son 24 saatte 50 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 511 olurken, iyileşenlerin sayısı 450 bin 515'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 9 bin 321 kişide Kovid-19 görülmesiyle günlük tespit edilen en yüksek sayıya ulaşıldı.

Toplam vaka sayısının 797 bin 723'e çıktığı ülkede, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 224 artışla 23 bin 520'ye, iyileşenlerin sayısı 6 bin 924 artışla 659 bin 437'ye yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 3 bin 27 artarak 128 bin 465'e, aktif vakalar ise 25 bin 221'e yükseldi.

Bugün 2 bin 145 kişi daha sağlığına kavuştu, virüsü yenenlerin sayısı 102 bin 723 oldu.

Son 24 saatte 8 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 521'e ulaştı.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, son günlerde günlük Kovid-19 vaka artışlarının yükselmesinin eyaletler arası seyahatlerden kaynaklandığını belirterek, hükümete, pandemi tedbirlerinin gözden geçirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Japonya'da ölü sayısı 3 bin 900'e çıktı

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 570 artarak 267 bin 716'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 65 artışla 3 bin 899'a yükseldi.

Son bir günde 75 bin 681 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 796 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı