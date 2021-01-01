Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 463 vaka tespit edildi, toplam sayı 482 bin 178'e yükseldi.

Son 24 saatte 71 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 176'ya, iyileşenlerin de 437 bin 229'a çıktı.

Pakistan'da dün 2 bin 475 ile son 2 haftadaki en yüksek günlük vaka görülmüştü.

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pekin yönetiminin İslamabad'a acil kullanım için 1 milyon doz Kovid-19 aşısı sağlayacağını söyledi.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre, ülke genelinde bugün 8 bin 72 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine vaka sayısı 751 bin 270'e yükseldi.

Bugün 191 kişi Kovid-19 nedeniyle vefat etti, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 22 bin 329 oldu.

Şimdiye kadar iyileşen kişi sayısı 617 bin 936, Kovid-19 tedavisi görenlerin sayısı ise 111 bin 5 olarak güncellendi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 2 bin 68 artarak115 bin 78'e yükseldi.

Bugün 2 bin 230 kişi sağlığına kavuştu, iyileşen kişi sayısı 91 bin 171, aktif vakalar ise 23 bin 433 oldu.

Son 24 saatte 3 kişinin Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği Malezya'da virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 473'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 247 artarak 239 bin 711'e, ölü sayısı 49 artışla 3 bin 554'e yükseldi.

Son bir günde 41 bin 381 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 716 kişi, yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı