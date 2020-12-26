Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 260 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 469 bin 482'ye yükseldi.

Son 24 saatte 63 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9 bin 816'ya çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 420 bin 489'a ulaştı.

Pakistan'da 21 Aralık'ta, 36 günün ardından ilk defa günlük vaka sayısı 2 binin altına düşmüştü.

2 gün boyunca 2 binin altında seyreden vaka sayısı yeniden yükselişe geçmişti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde 6 bin 740 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Böylece toplam vaka sayısı 706 bin 837'ye yükseldi.

Bugün virüs nedeniyle 147 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 20 bin 994'e ulaştı.

Ülkede virüsü yenenlerin toplam sayısı ise 576 bin 693 oldu.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 vaka sayısı bugün 2 bin 335 artışla 103 bin 900'e, aktif vaka sayısı ise 20 bin 35'e yükseldi.

Bugün 874 kişi sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen kişi sayısı 83 bin 414 oldu.

Son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Malezya'da virüs kaynaklı ölüm sayısı 451'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 881 artışla 219 bin 146'ya, ölü sayısı da 47 artışla 3 bin 247'ye yükseldi.

Son bir günde 62 bin 565 test yapıldı.

Virüs nedeniyle ülkede 654 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı