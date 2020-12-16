Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 731 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 445 bin 977'ye yükseldi.

Son 24 saatte 105 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 10'a ulaştı. Bu, hazirandan bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vefat sayısı oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 388 bin 598'e yükseldi.

Pakistan'da 32 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.

Parlamento Ulusal Sağlık Hizmetleri Sekreteri Dr. Nauşin Hamid, 13 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Pakistan'ın aşı temininde kullanılmak üzere ayırdığı 150 milyon doların 250 milyon dolara çıkarıldığını belirtmişti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 6 bin 725 artışla toplam 636 bin 154'e yükseldi.

Son 24 saatte 5 bin 328 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen sayısı 521 bin 984 oldu.

Kovid-19 kaynaklı vefatlar ise bugün 137 artarak toplam 19 bin 248'e ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkede bugün 1295 kişi Kovid-19'a yakalanırken toplam vaka sayısı 87 bin 913'e çıktı.

Bugün 1052 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede iyileşen kişi sayısı 72 bin 733, aktif vaka sayısı ise 14 bin 751 oldu.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölümler toplam 429'a ulaştı.

Öte yandan Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Perak eyaletine bağlı Gerik bölgesi ve Sabah eyaletine bağlı Bugaya kentinde gelecek ay düzenlenmesi planlanan ara seçimlerin salgın nedeniyle ertelenmesi için, kabinenin tavsiyesi üzerine iki bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 986 artarak 188 bin 430'a, ölü sayısı 53 artışla 2 bin 768'e yükseldi.

Son bir günde 47 bin 941 kişiye virüs testi yapılan ülkede 618 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı