Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

14.12.2020 18:27 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:30
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 362 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 440 bin 787'ye yükseldi.

Son 24 saatte 36 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 8 bin 832'ye, iyileşenlerin sayısı 384 bin 719'a ulaştı.

Pakistan'da 30 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 489 artışla 623 bin 309'a ulaştı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 137 artarak 18 bin 956'ya yükselirken, şimdiye kadar 510 bin 957 vakanın iyileştiği bildirildi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 1371 artarak toplam 84 bin 846'ya, aktif vakalar ise 13 bin 830'a yükseldi.

Bugün 1204 kişi sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı toplam 70 bin 597 oldu.

Son 24 saatte 4 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 419'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1681 artarak 183 bin 17'ye, ölü sayısı 47 artışla 2 bin 662'ye yükseldi.

Ülke genelinde 588 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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