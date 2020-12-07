Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

07.12.2020 18:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:28
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 795 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 420 bin 294'e yükseldi.

Son 24 saatte 37 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 8 bin 398'e, iyileşenlerin sayısı 356 bin 542'ye ulaştı.

Pakistan'da 24 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan, başkent İslamabad'da ülkenin simgelerinden olan Faysal Camisi'nde namaz kılmak yasaklandı. Bir sonraki emre kadar namazlar caminin avlusunda kılınacak.

Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 754 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 581 bin 550'ye çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 127 artarak 17 bin 867'ye, iyileşenlerin sayısı 4 bin 431 artarak 479 bin 202'ye ulaştı.

Malezya

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1600 artarak 74 bin 294'e, aktif vakalar ise 11 bin 604'e yükseldi.

Son 24 saatte 2 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 384'e ulaştı.

Öte yandan Malezya Turizm, Sanat ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bu yıl Malezya'ya gelen turist sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 78,6 düştüğü bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, sene başından bu yana Malezya'ya 4,2 milyon turistin geldiği kaydedildi.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1522 artarak 165 bin 174'e, ölü sayısı 39 artışla 2 bin 411'e yükseldi.

Son bir günde 20 bin 159 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 530 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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