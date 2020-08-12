Pakistan: Dünya, Keşmir soykırımını durdurmak için harekete geçmeli
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Pakistan: Dünya, Keşmir soykırımını durdurmak için harekete geçmeli

Pakistan, uluslararası camiaya Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki "etnik temizliği" durdurmak için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Pakistan: Dünya, Keşmir soykırımını durdurmak için harekete geçmeli
12.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:01

Pakistan, uluslararası camiaya Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki "etnik temizliği" durdurmak için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Eyaletler ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Bakan ve parlamentonun Keşmir Komitesi Başkanı Şehriyar Afridi, başkent İslamabad'da Pakistan Parlamento Hizmetleri Enstitüsü (PIPS) tarafından Milli Azınlıklar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir seminerde yaptığı açıklamada, Hindistan'da azınlıkların bir plan dahilinde öldürüldüğünü, sadece Müslümanların değil, "dokunulmazlar" olarak nitelendirilen ülkedeki en alt sınıfı temsil eden "Dalit"lerin ve Hristiyanların sistematik olarak yok edildiğini belirtti.

Afridi, Pakistan'ın ülkede yaşayan azınlıklara yönelik eşit şekilde davranılan bir model oluşturduğunu ve dünyanın bu modeli Pakistan'dan öğrenmesi gerektiğini ifade ederek, ülkesinin azınlıklara ait çok sayıda ibadethaneyi yeniden canlandırdığına işaret etti.

Yeni Delhi yönetimini ülkedeki azınlıklara ve özellikle Müslümanlara karşı "terör dönemi" başlatmakla suçlayan Afridi, Hint hükümetine azınlıklara ve Keşmirli Müslümanlara karşı bu "gaddarlığı" bir an önce durdurması çağrısında bulundu.

Afridi, uluslararası toplumun çok geç olmadan Cammu Keşmir'de yaşananlara müdahale etmesi çağrısında bulunarak, Hindistan'ın Cammu Keşmirlilere yönelik sistematik katliam ve etnik temizliğinin engellenmesinde başarısız olunması halinde Keşmir'in boyutları bölgenin ötesine taşabilecek nükleer bir savaş alanına dönebileceği uyarısında bulundu.

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han'da Hint yönetiminin Cammu Keşmir'in demografik yapısını değiştirmek için çok sayıda Hindu'yu bölgeye getirdiğine işaret etti.

Yerlilik düzenlemesi

Hindistan İçişleri Bakanlığınca kabul edilen ve Cammu Keşmir'de 15 yıl yaşamış Hindistan vatandaşlarına "yerli" statüsü tanınarak bölgede toprak edinme, ikamet ve çalışma hakkı verilmesini öngören düzenleme 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Şimdiye kadar 400 binin üzerinde Hindistan vatandaşına, yerliler gibi mülk edinme, ikamet ve çalışma hakkı tanıyan yerlilik sertifikası verildi.

Uzmanlar, söz konusu düzenlemeyi, Cammu Keşmir'in demografik yapısının değiştirilmesi için atılan bir adım olarak görüyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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