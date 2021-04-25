Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak ABD Başkanı Biden'in dün 1915 olaylarına ilişkin yapmış...
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Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak ABD Başkanı Biden'in dün 1915 olaylarına ilişkin yapmış...

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak ABD Başkanı Biden'in dün 1915 olaylarına ilişkin yapmış...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak ABD Başkanı Biden'in dün 1915 olaylarına ilişkin yapmış olduğu açıklama karşısında Türk tezlerine destek verdiğini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak ABD Başkanı Biden'in dün 1915 olaylarına ilişkin yapmış olduğu açıklama karşısında Türk tezlerine destek verdiğini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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