Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi'nin Srilanka ziyareti
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Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi'nin Srilanka ziyareti

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi'nin gelişi ve karşılanması detaylar Qureshi'nin, Sri Lankalı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile ikili görüşmesinden detaylar COLOMBO - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Srilanka'ya geldi.

01.12.2019 21:08 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:10

Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi'nin gelişi ve karşılanması detaylar

Qureshi'nin, Sri Lankalı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile ikili görüşmesinden detaylar COLOMBO - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Srilanka'ya geldi. Qureshi, Sri Lankalı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi'nin Srilanka ziyareti
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