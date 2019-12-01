Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi'nin Srilanka ziyareti
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi'nin gelişi ve karşılanması detaylar Qureshi'nin, Sri Lankalı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile ikili görüşmesinden detaylar COLOMBO - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Srilanka'ya geldi.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi'nin gelişi ve karşılanması detaylar
Qureshi'nin, Sri Lankalı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile ikili görüşmesinden detaylar COLOMBO - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Srilanka'ya geldi. Qureshi, Sri Lankalı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile görüştü.
Haber Videosu: Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi'nin Srilanka ziyareti