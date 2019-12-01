Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi'nin Srilanka ziyareti

01.12.2019 21:08 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:10

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi'nin gelişi ve karşılanması detaylar

Qureshi'nin, Sri Lankalı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile ikili görüşmesinden detaylar COLOMBO - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmood Qureshi resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Srilanka'ya geldi. Qureshi, Sri Lankalı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile görüştü.

Kaynak: AA