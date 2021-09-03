Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, uluslararası toplumu Afganistan'ı terk etmemesi konusunda uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, uluslararası toplumu Afganistan'ı terk etmemesi konusunda uyardı

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, uluslararası toplumu Afganistan'ı terk etmemesi konusunda uyardı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, uluslararası topluma Afganistan'ı terk etmemesi uyarısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, uluslararası topluma Afganistan'ı terk etmemesi uyarısında bulundu.

Hollandalı mevkidaşı Sigrid Kaag ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Kureyşi, uluslararası toplumun Afganistan'ı terk etmemesi gerektiğini belirterek, "Böyle bir adımın sonuçları tehlikeli olur ve hiç kimse bağışlanmaz." ifadesini kullandı.

Kureyşi, Afganistan'da tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından tüm dünyanın gözünün yeni hükümetin kuruluşunda olacağını ve insanların yeni hükümetin kapsayıcılığına bakarak tepkilerini şekillendireceğini vurguladı.

Bakan, dünyanın Afganistan'ın insani ihtiyaçlarının bilincinde olması ve ülkede ekonomik çöküşün önüne geçmek için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag da ülkesinin Afganistan'a uzun süredir taahhüdü olduğunu ve bunun bozulmadan sürdürüleceğini bildirdi.

Kaag, Hollanda'nın Afganistan'a 50-60 milyon avro sağladığını, Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla aynı düzeyde yardımın devam edeceğini belirtti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Kaag ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Kaag ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(AB ile göç mutabakatı) Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle...
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile göç mutabakatı) Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle...
Afganistan'ın Pencşir vilayetinde Taliban ile yerel güçler arasında gerginlik artıyor
Afganistan'ın Pencşir vilayetinde Taliban ile yerel güçler arasında gerginlik artıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Süleyman Soylu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Münir Özkul Gülben Ergen Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Muslera Cristiano Ali Öztürk Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, uluslararası toplumu Afganistan'ı terk etmemesi konusunda uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 00:26:42. #1.16#

title