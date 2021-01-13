Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu: (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu: (2)

13.01.2021 20:05 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:08
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye ve Azerbaycanlı mevkidaşlarına Cammu ve Keşmir'deki ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili bilgi verdiğini söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye ve Azerbaycanlı mevkidaşlarına Cammu ve Keşmir'deki ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili bilgi verdiğini söyledi.

Kureyşi, İslamabad'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, üç ülke arasında küresel ve bölgesel güvenlik ortamı, çeşitli ülkelerde Müslüman azınlığa karşı işlenen suçlar, artan İslamofobi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği zorlukların ele alındığına dikkat çekti.

Üç ülke arasındaki uyum ve daha iyi anlayış için medya etkileşiminin ve parlamentolar arası ilişkilerin artırılmasına vurgu yapıldığını belirten Kureyşi, enerji, çevre, halklar arası ilişkiler konusunda da iş birliğini artıramaya yönelik görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

Kureyşi, toplantıda Cammu Keşmir'de ağır insan hakları ihlalleri, uzun süreli "askeri kuşatma" ve Hindistan'ın bölgenin demografisini değiştirmeye yönelik tek taraflı eylemleri konusunda mevkidaşlarına bilgi verdiğini bildirerek, "Pakistan halkı ve hükümeti ve Keşmirliler, Türkiye ve Azerbaycan'a Cammu ve Keşmir meselesindeki ilkeli destekleri dolayısıyla müteşekkir." dedi.

Pakistan'ın Dağlık Karabağ meselesinde sorunun barışçıl yollardan ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda çözülmesine yönelik çağrıda bulunduğunu belirten Kureyşi, Pakistan'ın tüm bölgesel ve küresel problemleri barışçıl yollarla ve uluslararası yasalar ışığında çözülmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.

Kureyşi, yabancı devletler tarafından finanse edilen terörizm dahil terörizmin tüm formlarıyla mücadelede iş birliğine yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını, mevkidaşlarına Pakistan'ı istikrarsızlaştırmak için bölgedeki devlet destekli terörizmle ilgili bilgi verdiğini kaydetti.

Kıbrıs meselesinde iki toplumun siyasi eşitliği temelinde kapsamlı bir çözüme yönelik çabalara Pakistan'ın destek verdiğini dile getiren Kureyşi, mevkidaşlarının Pakistan'ın Afgan barış sürecindeki rolünü takdir ettiğini belirtti.

Kureyşi, bu toplantının üç ülke arasındaki yakınlığı daha da artıracağını sözlerine ekledi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Kanye West Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Samet Aybaba Sergen Yalçın İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Kongre Uyuşturucu Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 20:10:37. #1.15#
title